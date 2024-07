MEC anuncia construção de 78 novas creches no Ceará; veja municípios

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a construção de 78 novas creches no Ceará na manhã desta terça-feira, 2, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Inicialmente, a órgão federal firmou termos com 57 prefeituras municipais para o reforço na educação infantil. O investimento é de mais de R$ 279,3 milhões, repasse oriundo do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

Veja os 57 municípios contemplados com os novos equipamentos:

* Aiuaba

* Altaneira

* Alto Santo

* Ararendá

* Arneiroz

* Assaré

* Barbalha

* Baturité

* Beberibe

* Boa Viagem

* Campos Sales

* Canindé

* Cascavel

* Caucaia

* Cedro

* Choró

* Chorozinho

* Crato

* Croatá

* Cruz

* Deputado Irapuan Pinheiro

* Farias Brito

* Forquilha

* Guaraciaba do Norte

* Ibaretama

* Icapuí

* Independência

* Ipaporanga

* Irauçuba

* Itaitinga

* Itapiúna

* Itatira

* Jaguaruana

* Madalena

* Martinópole

* Mauriti

* Milhã

* Mombaça

* Pacoti

* Pentecoste

* Pindoretama

* Pires Ferreira

* Quiterianópolis

* Quixelô

* Quixeramobim

* Reriutaba

* Salgueiro

* Santana do Cariri

* São Benedito

* São Gonçalo

* São Luís do Curu

* Senador Pompeu

* Sobral

* Tamboril

* Ubajara

* Varjota

* Várzea Alegre