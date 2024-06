Caucaia: Emilia anuncia apoio do União Brasil; Deuzinho e Wagner negam

Emilia Pessoa (PSDB) e Deuzinho Filho (União) Crédito: Aurélio Alves (O POVO)/Agência Câmara

Tasso, uma das maiores lideranças do PSDB no Ceará, destacou a entrada de Roberto Pessoa na corrente de apoio a deputada. "Cada vez mais forte o apoio vem se avolumando, agora do União Brasil", disse. Já o prefeito e pré-candidato à reeleição de Maracanaú destacou que busca outros partidos para se alinharem em torno do nome de Emilia, e garantiu o apoio do União. "Certeza vai levar à frente essa campanha com o apoio do União Brasil, o meu partido, e do PSDB", afirmou. Deuzinho Filho, vice-prefeito e pré-candidato pela sigla, se manifestou rebatendo a tucana, afirmando se tratar de "fake news". Ele ainda destacou que segue dialogando com demais postulantes.