PSB, partido de Valim, cresce para indicar vice de Catanho em Caucaia

Crescem as possibilidades do PT e PSB formarem chapas para prefeito e vice em Fortaleza e Caucaia, as duas únicas cidades que possuem segundo turno no Ceará. Nos dois casos, a sigla petista despontará com os candidatos a prefeito: Evandro Leitão na Capital e Waldemir Catanho no município da Região Metropolitana.

Em Caucaia, o PSB é o partido do atual prefeito Vitor Valim, que não tentará reeleição e apoia o ex-secretário de articulação política do Governo do Ceará. Nos bastidores, já há quem crave que a sigla socialista indicará o vice.

"O vice de Catanho será do PSB. Pode divulgar" confidenciou uma fonte em reserva ao O POVO. O político foi além e apontou quem seria o pré-candidato a vice pelo partido: o ex-deputado estadual Silvio Nascimento. Desde que o PT oficializou Catanho como candidato o nome do parlamentar surgia como uma das possibilidades no meio político caucaiense.