O POVO divulga nesta quinta-feira pesquisa Datafolha para eleição em Fortaleza

O POVO divulgará nesta quinta-feira, 27, a pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral da disputa para o comando da Prefeitura de Fortaleza. A Capital tem sete pré-candidatos anunciados até o momento.

As postulações são do deputado federal André Fernandes (PL); do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil); do senador Eduardo Girão (Novo); que representam opções alinhadas à direita para o eleitorado fortalezense.

Nos campos da esquerda, estão os nomes do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão; do educador popular Haroldo Neto (UP); do produtor cultural Técio Nunes (Psol); e do dirigente partidário Zé Batista (PSTU); além do prefeito de Fortaleza, que tenta reeleição, José Sarto (PDT).