Célio Studart vai ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais

“Vamos nos unir e fazer esse resgate de animais, obviamente, mas também tentar ajudar o maior número de pessoas”, disse o deputado.

Confira o vídeo abaixo

Célio ainda disse que pontos de doações em Fortaleza, levantados por ele, seguem ativos. Os espaços recebem roupas, água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, ração para os animais, entre outros. O ponto de coleta é na Rua Paulo Firmeza, 512, São João do Tauape, Fortaleza - CE.

Como ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul



O governo do Rio Grande do Sul reativou a chave Pix para doações em dinheiro para ajudar as vítimas de enchentes no estado. A conta bancária nomeada como SOS Rio Grande do Sul, aberta no Banrisul, receberá os valores pelo Pix do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) número 92.958.800/0001-38. A chave é a mesma usada no auxílio às vítimas dos temporais ocorridos no ano passado. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.

Moradores de Fortaleza e da Região Metropolitana podem se dirigir a pontos de arrecadação de doações para serem enviadas para o sul como também alguns gaúchos que vivem na Capital também estão se mobilizando para ajudar a população afetada. Clique aqui e saiba quais.

Além disso, diversas iniciativas atuam no resgate de animais. A ajuda parte desde moradores até brigadas militares, bombeirose ONGs de todo o Brasil e são voltadas a animais de pequeno a grande porte.