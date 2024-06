‘Não é a esquerda que precisa atualizar o debate sobre segurança pública, são os que governam’, diz Técio

TÉCIO Nunes (Psol) Crédito: Ludmyla Barros/especial para O POVO

Pré-candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, o produtor cultural Técio Nunes defende a postura da esquerda na área de segurança pública. De acordo com o postulante, "não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, são esses que governam". O comentário foi dado ao O POVO no sábado, 22, durante o primeiro seminário de discussões para formar o plano de governo do psolista. No mesmo dia, o Estado amanheceu com a notícia de que dez homicídios foram registrados em Fortaleza e na Região Metropolitana durante a madrugada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mesmo sem citar nomes, Técio criticou uma declaração do governador Elmano de Freitas (PT). Em entrevista ao jornal O Globo no último dia 9, o petista afirmou: “A esquerda tem que se atualizar, porque por muito tempo enfatizamos que a injustiça social, a desigualdade e a pobreza são causas importantes da violência nos centros urbanos, e ainda acredito nisso. Só que não é a única causa", enfatizou.

Técio também criticou postura do prefeito da Capital e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), bem como os postulantes Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL). "Tenho visto esse debate sendo tratado de forma muito hipócrita. Seja o prefeito dizendo que segurança não tem nada a ver com a prefeitura. A prefeitura tem o papel de ocupar e disputar esses territórios com política pública eficiente. Ao mesmo tempo, não dá para somar nessa crítica que aposta no terror, no pânico, da extrema direita", seguiu, mencionando dois pré-candidatos que comentaram sobre os homicídios nas redes sociais. Técio Nunes e especialistas em primeiro seminário de discussões para formar o plano de governo Crédito: Divulgação/Psol