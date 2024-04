O POVO News: Bolsonaro chega ao Ceará para turbinar pré-campanha de André Fernandes

A edição comenta ainda a reunião de Lula com equipe econômica no Palácio do Planalto

A edição comenta sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão. A defesa do parlamentar alegou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) e que não há justificativa para flagrante na prisão do deputado.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 11. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará, nesta quinta.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a reunião do petista com a equipe econômica no Palácio do Planalto. O encontro é realizado para discutir proposta de ampliação de crédito para microempreendedores.

Além disso, a edição explica a proposta do Governo Federal em negociar reajuste com cada categoria de servidores. Representantes do Ministério da Gestão e de Inovação em Serviços Públicos (MGI) propuseram a abertura de 60 mesas setoriais de negociação com diferentes categorias de servidores públicos federais. Elas se somariam a outras negociações específicas já em curso desde o ano passado.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.