Unidade Popular lança Haroldo Neto, pré-candidato que pretende "denunciar extrema-direita"

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) passa a integrar a disputa para a Prefeitura de Fortaleza , no pleito de 2024. Nesta terça-feira, 14, a sigla de esquerda anunciou o educador popular Haroldo Neto como pré-candidato ao executivo. Com a decisão, somam-se sete postulantes ao Paço Municipal.

Comentário pode se referir aos três nomes mais à direita que disputam Fortaleza: Capitão Wagner (União Brasil) e, na extrema-direita, Eduardo Girão (Novo) e André Fernandes (PL), este último o nome oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao lançar a pré-candidatura, a UP ainda frisou a participação de Haroldo em “movimentos políticos dos últimos anos”. “Como o ‘Fora Temer’, as jornadas de luta pela educação e as manifestações contra as reformas da previdência e trabalhista. Também atuou na organização de mobilizações contra o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro”, informou a sigla.

É a terceira eleição que o UP, partido criado em 2016, participa. Oficializada em 2019, a sigla lançou Paula Colares à Prefeitura de Fortaleza no pleito do ano seguinte. Ela terminou a disputa com 893 votos no primeiro turno. Em 2022, o iguatuense Serley Leal disputou o Governo do Estado, acumulando 1.881 votos.