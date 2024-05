Capitão Wagner diz que pesquisa deixa 'muito claro' que Fortaleza não aceitará 'apadrinhado'

O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura da capital cearense é o líder nas intenções de votos na pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná com 33,1%

Capitão Wagner disse nesta sexta-feira, 31, que a pesquisa do Instituto Paraná à Prefeitura de Fortaleza sinaliza com clareza que a capital cearense não irá aceitar "nem um apadrinhado político". Ele lidera com 33,1%.

O pré-candidato do União Brasil afirmou ao O POVO que os números mostrados na pesquisa retrata desejo de transformação do eleitorado, mas de forma responsável. Atrás dele aparecem José Sarto, com 18,1%, André Fernandes, com 15,9%, Evandro Leitão (PT), com 8,9%, Eduardo Girão, com 6%, Zé Batista (PSTU), com 0,6% e Técio Nunes completa a lista, com 0,4%.

"A primeira coisa que a pesquisa deixa muito clara é o sentimento de mudança na cidade. A gente sabe que a pesquisa retrata momento, mas de muito tempo as pesquisas têm demonstrado esse sentimento. De mudança com responsabilidade, lógico", disse.