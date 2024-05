André diz que espera apoio de Wagner e cita trunfos: 'Maior partido e apoio da maior liderança'

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes disse esperar "reciprocidade" do aliado Capitão Wagner (União Brasil) na corrida eleitoral deste ano. Segundo ele, o ex-deputado e também postulante está perdendo terreno na preferência do eleitorado.

"Tenho conversado bastante com Capitão Wagner, mas infelizmente as pesquisas estão mostrando que ele está caindo e nós estamos crescendo. A perspectiva é que vamos, sim, para o segundo turno. Espero reciprocidade do Capitão Wagner", afirmou Fernandes após encontro com a juventude do PL no último sábado, 25.

De acordo com ele, o grupo bolsonarista formado pelos parlamentares "Jaziel Pereira, Silvana Oliveira, Carmelo Neto, Alcides Fernandes, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes, Julierme Sena e Priscila Costa", além do próprio Jair Bolsonaro, esteve "ao lado de Wagner" em outros pleitos e que esse bloco "hoje entende que o PL precisa ter candidatura e vê em mim esse representante".