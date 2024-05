Wagner: "Nem hegemonia, nem continuidade, Fortaleza quer mudança com responsabilidade"

O ex-secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), utilizou sua conta oficial do X, antigo Twitter, para manifestar posicionamento acerca das eleições municipais de 2024. Wagner, que é um dos nomes cotados para disputar a Prefeitura de Fortaleza em outubro, afirmou que a capital cearense quer “mudança com responsabilidade”.

Leitão enfrentou e venceu a chapa da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) a única que oficializou participação na votação deste domingo, 21.

Antes do pleito, o nome da ex-prefeita foi retirado da votação a pedido da chapa que a defendia.

Fala de Wagner acontece também em meio a embate entre o prefeito José Sarto e Evandro Leitão. O pedetista rebateu, no último sábado, 20, as críticas que recebeu do pré-candidato petista, que, horas antes, avaliou a gestão do pedetista como “ruim”.

Evandro disse que o prefeito fazia “picuinha” por não se alinhar aos governos estadual e federal. Em comunicado pelas redes sociais, Sarto rebateu as críticas, alfinetou o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), que fazem parte do grupo político de Evandro.

“Alinhamento bom é o que eu aprendi desde pequeno: ter a casa arrumada e as contas em dia. É como funciona a Prefeitura de Fortaleza. O contrário do Governo do Estado e do Ministério da Educação, que devem a fornecedores e atrasam pagamento até de transporte escolar”, disse o prefeito.

Sarto ainda escreveu uma hashtag com os dizeres: “Vai ver se eu tô na esquina Leitão”.