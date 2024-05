Wagner critica Sarto e Evandro: "Querem só ficar de bate-boca sem revolver o problema"

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) não ficou de fora da discussão entre o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislatica (Alece), Evandro Leitão (PT). No fim de semana, a dupla trocou acusações sobre a Taxa do Lixo e e o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Wagner aproveitou o entrevero para cobrar tanto Sarto como Evandro sobre os assuntos e criticou o que chamou de "bate boca".



"Eu fui o primeiro candidato a firmar esse compromisso com o fortalezense. Agora vejam só vocês. Outro pré-candidato (Evandro) foi questionado no começo do ano sobre a Taxa do Lixo. E não é que ele já mudou de ideia e agora diz que vai revogar a Taxa do Lixo. Agora eles estão brigando entre si, um dizendo que o outro criou a Taxa do Lixo, o outro dizendo que aumentou imposto", disse em publicação feita nas redes sociais nesta segunda-feira, 13.

O pré-candidato mostrou matérias e trecho do vídeo publicado por Sarto no sábado, 11, que critica Evandro e relembra a votação do aumento do ICMS, realizada no início da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) ainda em 2023.