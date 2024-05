Pré-candidatos de direita, André, Girão e Wagner se unem em evento contra exploração sexual

Embora com pré-candidaturas individuais em Fortaleza, os políticos destacaram a união em defesa da pauta levantada. “O que nos une é maior do que qualquer diferença. Lutamos pelo desejo comum de uma vida mais digna para as pessoas”, ressaltou Eduardo Girão.

Provável aliança da direita em Fortaleza

Ao O POVO, o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto afirmou que não houve qualquer tratativa de uma possibilidade de André, Girão e Wagner unirem forças nas eleições para prefeito de Fortaleza. Porém, destacou que todos se cumprimentaram e possuem mais convergências do que divergências.

"A tendência é caminharmos juntos, pelo menos em algum dos turnos da eleição", disse.

Em entrevista ao Rádio O POVO CBN, Capitão Wagner relatou uma conversa com André Fernandes sobre estabelecer parâmetros e abrir as portas para uma possível aliança entre os dois, podendo um tirar a candidatura para apoiar o outro, em uma frente juntamente com o Eduardo Girão ainda no primeiro turno.

"Justamente, se a minha enfraquecer, a gente poderia retirar para apoiar [a candidatura de André Fernandes]. Isso dá uma demonstração que o cenário ainda não está completamente definido. Asconvenções são apenas em julho, podem ser até o dia 5 de agosto, daqui para lá passa muita água debaixo da ponte e a gente possa ter alguma novidade que una mais esse grupo da direita", disse na ocasião.

André Fernandes, por sua vez, negou a retirada de seu nome e ressaltou que a sua pré-candidatura é inegociável. "O maior partido do Brasil ao lado de Jair Bolsonaro já firmou que iremos até o fim e vamos pra ganhar", afirmou ao O POVO.