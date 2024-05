Wagner relata conversa com André sobre possível acordo para apoiar quem estiver melhor em pesquisa

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), informou que há entendimento com o deputado federal André Fernandes (PL) para que, mais próximo da eleição, seja avaliada qual candidatura aparece à frente das pesquisas. Conforme ele, é possível que um dos dois retire candidatura para composição ainda no primeiro turno.

"Eu tive uma conversa muito boa com o André com os parametros que, se o que a gente conversou valer para junho pelo menos, a gente pode sentar novamente e fazer uma discurssão de uma possibilidade de aliança com o André e com o Eduardo Girão", disse o pré-canndidato à Rádio o POVO CBN na manhã desta sexta-feira, 26. O ex-deputado deu início a série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito na Capital.