Ex-aliado classifica Capitão Wagner como 'isentão': 'Ele tá cometendo um erro'

Marcelo Mendes afirmou que o todas as falas do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza "são todas" no sentido de não se comprometer

Marcelo afirmou nesta terça-feira, 28, que o eleitor cearense é inteligente e não permite mais quem não toma posição e, com o advento das redes sociais, "todo mundo sabe quem é quem". Questionado, ele disse que Wagner se encaixa como "isentão" por se apresentar como candidato sem padrinho político e não querer colar na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O vereador comentou que a ala da direita , que além de Wagner tem o deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo), precisa se unir, visto que é uma eleição polarizada. O alinhamento no primeiro turno, na opinião dele, já demonstra ao eleitor "quem está com quem".

Ainda de acordo com Marcelo Mendes, Capitão Wagner se colocar de forma isenta no debate polarizado estaria cometendo um erro ainda pior do que o de 2022, quando concorreu a governador do Ceará e não se apoiou tanto na imagem de Bolsonaro.

"Eu não sei qual é o devaneio, ele (Capitão Wagner) tá cometendo um erro pior do que em 2022. Porque em 2022 ele cometeu um erro, com todo mundo avisando, inclusive eu. 'Não faça isto', 'isso é um erro'. 'Tome posicionamento'", disse Marcelo.

Marcelo aponta traição de Wagner

Na última semana, quando tomou posse na Câmara, o vereador apontou ter sido alvo de traição por Capitão Wagner na eleição de 2022, o que justificaria sua ida ao bloco de aliança ao pré-candidato André Fernandes.

Marcelo Mendes pretendia ser candidato ao Senado Federal pela chapa de Wagner, mas que acabou sendo preterido por Kamila Cardoso, hoje pré-candidata a vereadora pelo União Brasil.

“Eu dormi candidato a senador, mas acordei… pois é. Seria indelicado dizer (mais), você pergunta a ele, o Wagner”, disse.