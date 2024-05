Lupi diz que 'nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubará Prefeitura' de Sarto

Prefeito de Fortaleza, José Sarto, e presidente licenciado e ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante 6º Congresso Nacional do PDT Crédito: Reprodução/YouTube/PDT

O comentário se refere, respectivamente, à disputa contra alas bolsonarista e de direita em Fortaleza, que tem as pré-candidaturas do deputado federal André Fernandes (PL), do ex-secretário Capitão Wagner (União Brasil) e do senador Eduardo Girão (Novo); além da postulação do PT, que tem como opção o deputado estadual Evandro Leitão. Na oportunidade Lupi, que também é ministro da Previdência Social, teceu elogios tanto ao atual chefe do Palácio do Bispo quanto ao antecessor, Roberto Cláudio (PDT). "Eu estava falando há pouco com a delegação de Fortaleza que o Sarto tem dado um salto de competência, de preparo, de sensibilidade social na Fortaleza, que eu pensei que depois de Roberto Cláudio não ia acontecer. Roberto, você é bom! Tu escolheu o que tinha de melhor para aquela cidade", avaliou o ministro.