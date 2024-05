Líder do governo Elmano chama prefeito de incompetente: "Vai trabalhar, Sarto"

Comentário surgiu após prefeito criticar atuação do Governo do Estado na Segurança Pública

Momentos antes, o prefeito criticou fala do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio , que classificou como "razoável" o índice de homicídios registrados neste ano no Estado. Ao que Sarto considerou "absurdo".

"Um prefeito fraco, omisso, que não cuida de Fortaleza e usa seu tempo só para fazer futricas na internet para tentar tirar o foco da sua incompetência. Vai trabalhar, Sarto!", escreveu Aldigueri , acompanhado de matéria do O POVO sobre os R$ 161 milhões arrecadado pela Taxa do Lixo de Fortaleza.

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) teceu duras críticas ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O comentário foi feito nesta quinta-feira, 23, após o pedetista criticar a gestão estadual da Segurança Pública.

"Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Leviano é esse governo PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis", escreveu Sarto.



Elânio, por sua vez, reconheceu o aumento nos números de homicídios deste ano, mas fez o comentário que repercutiu mal para os opositores de Elmano.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o secretário em coletiva.