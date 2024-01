Lupi afirma que Sarto é prioridade nacional do PDT nas eleições e que ganhará no 1º turno

O ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, é prioridade nacional do partido nas eleições de 2024. Além disso, disse que o candidato à reeleição ganhará no primeiro turno. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 12, durante coletiva de imprensa.

"Você é a prioridade nacional do PDT nas eleições de 2024 e você está fazendo a continuidade com lealdade, com correção de caráter e com competência", comentou Lupi. Ele participava da entrega dos Boxes do Empreendedor, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.