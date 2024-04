Lupi diz que Sarto vai "dar uma peia" e manda recado ao grupo de Cid: "Traidores"

O ministro da Previdência, Carlos Lupi , presidente licenciado do PDT, mandou indiretas a ala liderada pelo senador Cid Gomes (PSB) que deixou o PDT em fevereiro deste ano após intensa briga com o núcleo brizolista.

O ministro também se direcionou a Sarto, que acompanhava o evento junto do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Lupi voltou a repetir a projeção de que Sarto irá vencer o pleito no primeiro turno.

No momento do desembarque de Lupi, também chegava a Fortaleza o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Só Deus sabe como foi difícil para mim. É provação", disse. Outro que desembarcou quase ao mesmo tempo foi Cid Gomes.

Ao O POVO, ao ser questionado se a fala de traição seria ao grupo de Cid, Lupi recitou novamente o que diz ter aprendido com Leonel Brizola, fundador do PDT. "A política não pode ser sobre o eleitoralismo, do oportunismo. A política tem que ter lealdade, princípios, lealdade a causas, às pessoas que fazem parte dela. O Brizola, lá atrás em sua trajetória política, ele foi muitas vezes traído, e dizia essa frase que repeti", iniciou. E repetiu:"Os políticos profissionais, a mídia geral adula e adora os traídores, mas a história os abomina".

Ele apontou que Figueiredo tem liderado o processo de reestruturação do PDT no Ceará, "com muito cuidado". "Não é simples, tivemos muitas perdas, mas tenho certeza que nossa história é muito forte. O partido como o nosso que tem muita história, são 44 anos, ele não acaba assim", disse.

O momento foi marcado por defesas do partido e celebração dos feitos da sigla. Figueiredo ressaltou a força do evento e a projeção para a eleição. Um dos vereadores do partido, Adail Jr, foi o autor do requerimento que concedeu a medalha.

"Uma demonstração como essa, independente de ter sido um momento de homenagem, é, acima de tudo, uma demonstração de força, de energia. O PDT está com treze vereadores com mandato na Câmara Municipal, está com o prefeito de Fortaleza, com quatro deputados estaduais", avaliou.

E seguiu: "Devemos ter candidatos a prefeitos entre 30 a 40 municípios, e ao menos a metade, extremamente viáveis. Mesmo com toda pressão e opressão".