Aeroporto de Fortaleza recebe Bolsonaro, Cid, ministro de Lula e time do Ceará quase ao mesmo tempo

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, recebeu na tarde desta quinta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Previdência Social do Governo Lula, Carlos Lupi (PDT), jogadores do Ceará Sporting Club e do ex-ator da Globo e astro do filme "Auto da Compadecida", Matheus Nachtergaele. O desembarque dos mencionados ocorreu quase simultaneamente. O primeiro a passar pelo portão do desembarque foi o senador Cid Gomes (PSB), que chegou no momento em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardavam a chegada do político do PL. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao desembarcar, Cid foi vaiado e hostilizado pelos bolsonaristas.

Os jogadores e delegação do time do Ceará desembarcaram em seguida. O atual campeão da Copa do Nordeste retornou ao Estado após ser derrotado pelo Sport por 2 a 1 na noite de ontem, 10, na Arena de Pernambuco. O técnico do Ceará, Wagner Mancini, chegou no aeroporto de Fortaleza ao mesmo tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO O ministro da Previdência Social do governo Lula (PT), Carlos Lupi (PDT) também desembarcou no local. O pedetista passou pelo portão de desembarque no momento em que os apoiadores de Bolsonaro entoavam a palavra “mito”. Posteriormente, Jair Bolsonaro (PL) desembarcou. O ex-mandatário vem ao Ceará nesta quinta para impulsionar a pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Bolsonaro chegou acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e os senadores Marcos Rogério (PL) e Magno Malta (PL). Ele foi recebido pelo pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto (PL).