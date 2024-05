Após críticas ao Governo, Sarto reúne-se com ministras de Lula e pede recursos para Fortaleza

Gestão municipal da capital cearense havia reclamado da interlocução com o Governo Federal. Sarto criticou ainda as condições financeiras da UFC

Na pasta da saúde , houve a solicitação de um aumento nos repasses para a Capital. O foco são as áreas de ortopedia e traumatologia, do Instituto Doutor José Frota e dos Frotinhas, hospitais voltados a casos de média complexidade.

As reuniões se deram com a ministra da Saúde, Nísia Trindade , e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck . O prefeito esteve ainda com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi — presidente nacional do PDT, partido de Sarto.

O prefeito José Sarto (PDT) se reuniu, nessta quinta-feira, 23, com três ministros do governo Lula , em Brasília. Ele pediu a ampliação de projetos e recursos para Fortaleza . Encontros ocorrem após reclamações da gestão municipal quanto ao diálogo com o Executivo nacional , além de críticas do próprio Sarto quanto às condições financeiras de instituições de ensino federais , como a Universidade Federal do Ceará.

O concurso seria realizado pelo próprio Município juntamente com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/CE). Atualmente, o termo aguarda aceitação da Advocacia Geral da União (AGU).

Também foram tratadas questões de turismo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com propostas de iniciativas conjuntas voltadas para a Praia do Futuro, em Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza propôs ao Governo Federal um termo de referência com o objetivo de promover um concurso nacional de ideias para a urbanização na área, compreendida entre as Ruas Ismael Pordeus e a foz do Rio Cocó.

Quanto à Previdência Social, a Prefeitura informou apenas que foram discutidos “projetos para melhorar o acesso a serviços do INSS pelos cidadãos.”

Críticas da gestão Sarto ao governo Lula

Os encontros ocorrem após críticas da gestão municipal à interlocução com Governo Federal e até mesmo aos salários de professores da rede federal. Dentre as falas, o vice-prefeito Élcio Batista chegou a dizer que a gestão de Sarto tinha mais interlocução com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O próprio Sarto, na última terça-feira, 21, afirmou que “sonhava” em realizar a obra do Acquario do Ceará, chamando a obra inacabada de “esqueleto macabro”. Assim, o prefeito citou problemas na Universidade Federal do Ceará, instituição que recebeu a doação do equipamento pelo Ceará.

"A Universidade está em greve por falta de pagamento de professor, ou seja, a universidade não tem condições financeiras de fazer um projeto com o Acquario", apontou. "Se o governo der para a gente, a gente faz o projeto do Acquario", reforçou Sarto.

A greve na UFC reivindica reajuste no salário de professores e reestruturação na carreira dos servidores técnico-administrativos em educação (TAE).

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp