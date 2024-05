Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT"

No processo interno, Evandro levou a melhor e foi escolhido como pré-candidato do PT para a prefeitura de Fortaleza

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi um dos homenageados nesta sexta-feira, 3, com a Medalha Abolição, comenda entregue pelo Governo do Ceará. Além de agradecer pelo prêmio, que fez questão de compartilhar com a população cearense pelos mandatos de deputado, governador e senador, o petista falou sobre o desafio que agora cabe ao deputado Evandro Leitão, escolhido como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

Na visão de Camilo, o processo interno que culminou na escolha de Evandro, contra outros quatro pré-candidatos, unificou a sigla e demarcou o início do diálogo com legendas aliadas. "O PT é um dos poucos partidos que tem uma democracia interna e quem decide são os próprios filiados. Todos os cinco pré-candidatos são grandes lideranças no Estado, participaram todos do processo democrático do partido e agora o partido sai unido. É hora de construir novos aliados, apresentar o nome do deputado Evandro como pré-candidato do partido", avaliou.

O ministro seguiu ao ressaltar que o debate será para apresentar à população um "projeto" em linha com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o governador Elmano de Freitas (PT). "Construir um projeto que hoje nós defendemos, que é um projeto liderado pelo presidente Lula, a nivel nacional, liderado pelo governador Elmano, em nível do Estado, que a gente possa apresentar alternativas que possam melhorar a vida do povo de Fortaleza, que merece um olhar mais especial em todas as áreas", disse.