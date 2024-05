Federação Psol-Rede fecha acordo sobre Fortaleza, com Técio para prefeito e Cindy vice

Os partidos lançaram pré-candidatos ao Paço Municipal. Por estarem na mesma federação, só um poderia concorrer. Com a definição, afinilam-se as opções para eleitores de Fortaleza

A federação Psol-Rede Sustentabilidade escolheu Técio Nunes (Psol) como pré-candidato a prefeito de Fortaleza e Cindy Carvalho (Rede) como vice. A formação de chapa foi definida em reunião na manhã deste sábado, 4, após os dois partidos lançarem os nomes ao Paço Municipal.

Por estarem na mesma federação, as legendas não poderiam ter dois postulantes disputando o cargo de chefe do Executivo municipal. De acordo com a presidente da federação em Fortaleza, Gabriela Gomes, a definição reflete "a diversidade e a unidade" da união Psol-Rede.

"A decisão foi alcançada após um período de debates, no qual os membros da federação demonstraram um compromisso firme com a construção de um caminho que represente verdadeiramente os interesses e aspirações do povo de Fortaleza", explica Gabriela.