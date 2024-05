Eleições em Fortaleza: Sarto e Evandro monopolizam alianças

Pré-candidaturas apoiadas pelas máquinas do Estado, de um lado, e da Prefeitura, do outro, concentram até agora praticamente todas as alianças disponíveis na disputa por Fortaleza

Partidos que governaram juntos o Ceará até o rompimento em 2022, PT e PDT rivalizam na busca de apoios e, por enquanto, monopolizam de forma quase absoluta as alianças pela Prefeitura de Fortaleza. Com a fora da máquina municipal, de um lado, e do Governo do Estado, do outro, quase não deixam espaços para as outras candidaturas conseguirem coligações, nem mesmo a líder nas pesquisas, de Capitão Wagner, do União Brasil.

Em Fortaleza, o PT nunca apoiou a gestão pedetista, mas o rompimento tirou da base do prefeito José Sarto alguns dos principais aliados, como PSD, PSB e Progressistas. Pouco antes do fim da janela partidária, os principais líderes do bloco da Prefeitura se reuniram com os dirigentes de nove partidos aliados: Agir, Avante, Cidadania, DC, Mobiliza, PSDB, PRTB, PMB e PRD.