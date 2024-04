Como fica a Câmara Municipal de Fortaleza e o que mudou com a janela partidária

Em 2020, três partidos que tiveram vereadores eleitos, hoje nem existem mais. É o caso do Pros, incorporado ao Solidariedade, à época sigla do Capitão Wagner, fez cinco cadeiras. O PSC, unificado com o Podemos, elegeu dois parlamentares. O DEM e o PSL, hoje fundidos no União Brasil, fez cada um, uma cadeira na Câmara.

Essa formação foi sendo alterada e antes mesmo da janela partidária já haviam mudanças na composição. Desde vereadores de mandatos assumindo secretárias na gestão municipal, ou mudança de rotas do partidos que antes apoiavam a Prefeitura ou até deixaram de existir.

Confira a nova composição da Câmara Municipal de Fortaleza

PDT: 13 vereadores

PSD: 7 vereadores

PT: 3 vereadores

Avante: 3 vereadores

PL: 3 vereadores

PSDB: 2 vereadores

Psol: 2 vereadores

Republicanos: 1 vereador

PRD: 1 vereador

União Brasil: 1 vereador

Agir: 1 vereador

Podemos: 1 vereador

PRTB: 1 vereador

Cidadania: 1 vereador



Mexidas de olho nas eleições

A dança das cadeiras aconteceu visando as eleições municipais de 2024. A base do prefeito José Sarto (PDT) espera eleger até 30 vereadores, somando todos os partidos aliados. O PDT, antes da janela, contava com 10 parlamentares na bancada e terminou com 12, mesmo perdendo Enfermeira Ana Paula para o PSB e Júlio Brizzi para o PT.