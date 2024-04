Wellington Saboia assume o Podemos Fortaleza e reafirma apoio a Sarto

Com a decisão, a sigla, conforme a direção nacional, permanece neutra na disputa para as eleições municipais

O vereador Wellington Saboia se filiou ao Podemos, nesta terça-feira, 2, passando a presidir a sigla em Fortaleza. O parlamentar, até então, era presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), partido que deverá seguir com a base do Governo do Estado. Este é um ponto de divergência entre Saboia e a antiga filiação: o vereador já se pronunciou reafirmando seu compromisso com o prefeito José Sarto (PDT).

O anúncio da filiação se deu pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), que representava o pai, Bismarck Maia, presidente do Podemos Ceará e prefeito de Aracati. Por meio das redes sociais, o parlamentar afirmou que Wellington entra na sigla junto de “diversas lideranças”.

"Representando o prefeito @bismarckmaia, presidente do Podemos no Ceará, recebi nesta terça-feira o vereador @wellingtonsaboiaoficial, que acaba de se filiar ao Podemos e será candidato pelo partido em Fortaleza, trazendo com ele diversas lideranças", escreveu.