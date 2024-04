Sarto critica Camilo e Elmano: "Quem pensa diferente, vão pra cima pra matar, pra sufocar"

PDT apresentou a chapa que vai concorrer nas eleições de 2024 Crédito: Tainá Cavalcante/PMF

O prefeito José Sarto (PDT) fez o que talvez tenham sido as mais duras críticas partindo dele ao grupo político comandado pelo ministro da Educação Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas, ambos do PT. Em evento para anunciar lista de pré-candidatos do PDT à Câmara Municipal, o gestor comparou os adversários a reis absolutistas. "É o poder absoluto querendo voltar, o absolutismo da época de Luís XVI (monarca francês que morreu guilhotinado). A galera quer controlar tudo. Quem pensa diferente vão pra cima pra matar, pra sufocar", reclamou o pedetista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, fez previsão pessimista em relação aos ex-aliados: "Essa hegemonia vai passar, nós já fomos testemunhas disso".