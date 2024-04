Após perder vereador Julierme para o PL, União Brasil e Wagner filiam Márcio Martins

Márcio Martins deixa o Solidariedade e migra para a sigla do pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, pouco depois do vereador Julierme Sena ir para o PL

A filiação ocorre um dia depois de o Capitão e o União terem "perdido" o aliado, o vereador Julierme Sena, que anunciou sua saída para o PL , partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do pré-candidato a prefeito, o deputado federal André Fernandes (PL).

O União Brasil, partido presidido estadualmente pelo pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner , agiu rápido e filiou o vereador Márcio Martins, antes no Solidariedade. A movimentação foi confirmada ao O POVO pelo ex-secretário da Saúde de Maracanaú.

Márcio Martins chegou a ser líder da oposição ao prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza e reverteu um processo de cassação de mandato no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O União Brasil espera eleger entre 6 a 7 vereadores nas eleições municipais de 2024 que ocorrem em outubro. Além de Márcio, o partido do Capitão Wagner contará com a candidata a senadora em 2022, Kamyla Cardoso, o ex-deputado estadual Soldado Noélio, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira e René Pessoa, neto do prefeito de Macaranaú, Roberto Pessoa.

Em 2020, o Pros, então partido de Capitão Wagner, que foi candidato a prefeito na capital cearense, elegeu a segunda maior bancada da Câmara Municipal com 5 vereadores, atrás apenas do PDT, vencedor da eleição com Sarto, que teve 10.