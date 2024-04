Evento com Lula ocorre sem presença de pré-candidatos do PT em Fortaleza

Luizianne Lins, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno Crédito: Reprodução/YouTube PT Ceará/AURELIO ALVES/FERNANDA BARROS

Nenhum dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza compareceu ao evento de hoje com a presença do presidente Lula (PT). O mandatário está em Iguatu, município na região Centro-Sul, onde visita as obras da ferrovia Transnordestina. Ao todo, o PT conta com cinco nomes para a disputa em Fortaleza: o ex-deputado federal Artur Bruno, hoje assessor especial do governo; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins. Neste domingo, 7, ocorrerá a primeira etapa para a definição de um deles como representante petista na disputa pela capital cearense. Serão eleitos os 200 delegados que, no dia 21 de abril, escolherão, em definitivo, o nome.

Um dos favoritos, Evandro Leitão acabou desmarcando a viagem de última hora por motivos não divulgados. Evandro é apoiado pelo ministro Camilo Santana, pelo grupo político do líder do PT na Câmara, José Guimarães, dentre outras lideranças do partido. Outra forte concorrente à disputa, Luizianne Lins já havia informado que possivelmente não iria ao evento, focando em agendas na capital cearense. Na manhã desta sexta-feira foi confirmado pela assessoria que a deputada estava ocupada com reuniões internas. Em outra ocasião, ela já havia deixado de encontrar Lula no Ceará, alegando que por ter sido “proibida de subir ao palco em uma passagem anterior” do presidente. Assim como Luizianne, Guilherme Sampaio não compareceu por estar focado na votação em Fortaleza. Segundo sua assessoria, ele tem uma série de reuniões durante todo o dia para organização da logística e infra-estrutura do processo de votação neste domingo, 7, que envolverá de 5 a 8 mil eleitores em 13 locais de votação. Guilherme é presidente municipal do PT.