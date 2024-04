Coronel Aginaldo confia em 2° turno e diz que Catanho "será apenas um adversário comunista"

Nomes da oposição como Deuzinho Filho (União), Emilia Pessoa (PSDB), Zé Gerardo (PDT) e Naumi Amorim (PSD) se articulam para uma aliança no segundo turno contra o candidato governista e até uma provável união ainda no primeiro turno .

"Acreditamos com todas as forças que estaremos no segundo turno, e precisaremos, sim, de apoio, e se ao contrário, vamos dialogar e apoiaremos aquele que tiver realmente propostas sólidas, responsáveis, que tenha um compromisso como o povo de Caucaia de fazer uma gestão limpa, honesta, de combate à corrupção, de jurar perante o povo de Caucaia que será íntegro", disse Aginaldo ao O POVO nesta segunda-feira, 25.

O pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL), disse que não teve nenhuma conversa com os outro nomes postulantes no Município, mas se mostrou aberto ao diálogo. O militar confia que estará no segundo turno e precisará buscar apoio. Além disso, criticou o pré-candidato do PT ao comando de Caucaia, Waldemir Catanho, o classificando de "comunista".

Coronel Aginaldo também comentou sobre o pré-candidato apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB) e apoiado pela base do governo do Estado, Waldemir Catanho (PT). O militar disse não o conhecer, mas para ele "será apenas um adversário comunista".

"Caucaia, mais do que nunca, precisa de um prefeito 100% honesto, que não roube e não deixe roubar o dinheiro público, e veja que Caucaia tem um orçamento anual milionário. Já era para ser há muito tempo uma cidade em pleno desenvolvimento comercial, industrial, no turismo, ensino de qualidade, saúde de qualidade", afirmou Aginaldo.

E prosseguiu: "E o povo ter sensação de segurança, e não viver apavorado como hoje vive, com atuação das facções criminosas. Caucaia tem jeito, só precisa de uma gestão honesta e tecnicamente capaz".



Coronel Aginaldo estará no lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL), evento marcado para o dia 11 de abril que contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o militar, o ex-presidente afirmou estar disposto a ir à Caucaia em sua pré-campanha.

"A agenda ainda está sendo montada, o deputado André Fernandes é quem está responsável pela agenda do presidente no Ceará no dia 11/04, mas conversei com o presidente e ele disse que está disposto a ir em para Caucaia também, mais ainda está sendo ajustado", destacou.