Camilo diz a Catanho que Caucaia é 2° prioridade do PT e atuará em campanha

O atual secretário recebeu o aval do ex-governador, um dos principais nomes do PT no Ceará, para ser definido como nome para disputar as eleições

O pré-candidato do PT em Caucaia, Waldemir Catanho, reuniu-se nesta sexta-feira, 22, com o ministro da Educação, Camilo Santana. O senador eleito assegurou ao secretário que irá participar da campanha e o município é a segunda prioridade do partido nas eleições, atrás apenas de Fortaleza.

Catanho é atualmente secretário de articulação política do Governo Estadual é o nome pela sucessão do prefeito Vitor Valim (PSB) e teve o aval do governador Elmano de Freitas (PT), presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será candidato a sucessão do atual prefeito Vitor Valim (PSB).