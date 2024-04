Capitão Wagner projeta aliança da oposição em Caucaia ainda no primeiro turno

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner avalia que pode ocorrer uma união das candidaturas de oposição em Caucaia ainda no primeiro turno. Ao O POVO nesta sexta-feira, 22, ele apontou diálogos com nomes que fazem oposição à gestão de Vitor Valim (PSB) e comentou o acordo feito por Emília Pessoa (PSDB), José Gerardo Arruda (PDT) e, o candidato do seu partido, o vice-prefeito Deuzinho Filho .

"Acho que, em Caucaia, isso já pode avançar para aliança no primeiro turno, estou acompanhando de perto. Conversei com a Emília recentemente, conversei com Deuzinho. Não conversei ainda com o Zé Gerardo, mas tenho uma boa relação com ele. Eu tenho uma boa relação com toda oposição de Caucaia, até com o próprio Naumi. A perspectiva é que a gente possa vencer a eleição contra o candidato que vai ser apresentado pelo prefeito", disse ao O POVO.

E seguiu: "Eu acho que é uma candidatura que não tem muita sustância, uma candidatura que vem de fora muito parecido com o que foi a candidatura de Elmano em 2020, que foi para lá e foi o quarto colocado justamente por toda essa circunstância".

Aliança em Caucaia

O dirigente partidário vê com boas chances que os três, Deuzinho, Emília e Zé Arruda, se unam já no primeiro turno, dando indicativos de uma composição. "Eu acho que uma parte já se junta no primeiro turno. Até eu acho lá que o segundo turno, a preço de hoje seria Emilia e Naumi. Deuzinho está crescendo, mas pode inclusive ter alguma surpresa. A gente não sabe, eu prefiro aguardar um pouquinho. Deuzinho pode crescer nessa reta final de pré-campanha. Eu acho uma composição ele, Emília e o Zé Arruda bem provável que aconteça já no primeiro turno", ressaltou.