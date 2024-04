Bolsonaro visita Ceará em 11 de abril para turbinar pré-campanha de André Fernandes

BOLSONARO esteve no Ceará pela última vez em setembro de 2023 Crédito: Samuel Setubal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visita o Ceará no próximo dia 11 de abril para confirmar a pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O evento é realizado pelo diretório do Partido Liberal de Fortaleza e acontecerá no Ginásio Paulo Sarasate, às 17 horas. Acompanharão o ex-presidente os senadores Magno Malta e Marcos Rogério, e dos deputados federais Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer. O nome de André foi confirmado como pré-candidato ainda em novembro do ano passado após uma disputa interna da sigla. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, confirmou a decisão."Quero falar para Fortaleza, dizer que o André vai ser nosso pré-candidato a prefeito de Fortaleza, com apoio do Bolsonaro, da Michelle (Bolsonaro), de toda a bancada do PL nacional, que não são poucos", ressaltou.