Deuzinho lamenta Catanho não ser de Caucaia; Salmito diz que "é um nome especial"

A escolha do secretário da Articulação Política do Governo Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho (PT), como candidato governista à sucessão do atual prefeito Vitor Valim (PSB), em Caucaia, tem repercutido entre oposição e situação.

O vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao comando do Executivo, Deuzinho Filho (União), avaliou a escolha do petista como natural, devido à aproximação do prefeito com o PT, mas lamentou o nome não ter sido um caucaiense "que mora e vive na cidade".

Deuzinho, porém, afirmou que respeita todos os seus concorrentes e não será diferente com Catanho. O vice declarou que sua conduta na campanha será de propostas e respeito.