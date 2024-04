Candidato de Valim em Caucaia, Catanho diz que articulação de seu nome não passa por Fortaleza

Catanho foi escolhido como nome para concorrer com o apoio de Vitor Valim em Caucaia Crédito: Divulgação

Escolhido como candidato a sucessor de Vitor Valim(PSB) em Caucaia, o secretário estadual da Articulação Política, Waldemir Catanho (PT), ressaltou que a articulação de seu nome não se vincula a questões de Fortaleza. A fala aconteceu nesta sexta-feira, 15, após reunião entre o atual prefeito e a base de vereadores do município, e remete a bastidores que apontavam que, com sua indicação, sua aliada histórica, a deputada federal Luizianne Lins (PT), poderia abrir caminho em Fortaleza. "Acontece dos processos, em função dos prazos serem os mesmos, acontecerem de forma simultânea, acontecerem concomitantemente, mas a definição aqui é uma, o processo aqui é um, e o processo de Fortaleza é outro. Eles correm de forma independente. Como ocorre o processo de Maracanaú. Como ocorre o processo de Juazeiro", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Havia uma tentativa de vincular os processos para que, com Catanho sendo indicado, o grupo da deputada se sentisse "contemplado". Ela expressou, em reunião com o governador Elmano de Freitas (PT), que os processos seriam independentes. No mesmo encontro, ela acatou a visão de Elmano que a escolha do candidato de Fortaleza fosse por meio de encontro, e não prévias. Ela e outros quatro nomes, incluindo o deputado Evandro Leitão (PT), tido como favorito da cúpula petista, concorrem para saber quem será o nome do PT em Fortaleza.



Após a confirmação de seu nome, Catanho disse receber a indicação com "gratidão, orgulho, prazer e disposição". Ele elogiou projetos de Valim, reconheceu desafios e disse que irá dar continuidade aos projetos iniciados pelo atual gestor. "Mesmo assim, a gente precisa reconhecer que tem muita coisa para ser feita. Com muito orgulho, com muito prazer, diante da possibilidade de resolver se não todos os problemas, que é impossível resolver todos os problemas de uma vez, mas o máximo que a gente puder", disse. Catanho elogiou ainda o projeto Bora de Graça, que garante transporte de graça, mas falou em combater o quadro de desigualdade. "Enfrentar as carências principais do povo, do povo pobre. Nós tivemos um avanço tremendo, por exemplo, no direito ao transporte, com o programa Bora de Graça, as pessoas, a população de Caucaia passou a ter o direito de andar, direito tão básico, de ir fazer compras, ir na farmácia, mas a gente precisa reconhecer que tem muita coisa ainda para ser feita", afirmou.