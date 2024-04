Valim oficializa Catanho como candidato à sucessão: "Caucaia 4 vezes mais forte"

O prefeito de Caucaia , Vitor Valim (PSB), anunciou que Waldemir Catanho (PT), secretário da Articulação do governo Elmano de Freitas (PT), será o candidato de situação à Prefeitura do município. O nome do petista foi confirmado nesta sexta-feira, 15, e antecipado pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO .

"É o nome a quem declaro o meu voto, para que ano que vem possa estar na cadeira de prefeito de Caucaia, que hoje ocupo com muita honra. Não tenho dúvida da competência que faz do nosso companheiro Catanho um nome preparado para essa missão que segue", complementou Valim.

Catanho é um candidato que vem de um "alinhamento perfeito", segundo Valim, entre governo municipal, estadual e federal dentro do projeto "Caucaia 4x mais forte", disse o chefe do Executivo municipal na publicação. O secretário teve o aval de Elmano, do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com articulação do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada Luizianne Lins (PT).

O lançamento oficial da pré-candidatura de Catanho será na próxima sexta-feira, 22, com a presença de lideranças como Elmano e Luizianne. O nome do vice que irá compor a chapa ainda será conversado com aliados.

"Caucaia 4x mais forte" citado por Valim é uma referência do slogan da campanha eleitoral em 2022, com as candidaturas de Elmano, Camilo e Lula, "Ceará 3x mais forte". Como uma decisão pessoal, o gestor de Caucaia anunciou no início do ano que não tentaria reeleição após o falecimento de sua filha mais velha, Sofia, no fim de 2023.



Escolhido como candidato a sucessor, Catanho ressaltou que a articulação de seu nome não se vincula a questões de Fortaleza. A fala ocorreu em conversa com O POVO depois da reunião entre o atual prefeito e a base de vereadores do município. Ela remete aos bastidores que apontavam que, com a indicação do secretário, sua aliada histórica, Luizianne, poderia abrir caminho na Capital cearense.

"Acontece dos processos, em função dos prazos serem os mesmos, acontecerem de forma simultânea, acontecerem concomitantemente, mas a definição aqui é uma, o processo aqui é um, e o processo de Fortaleza é outro. Eles correm de forma independente. Como ocorre o processo de Maracanaú. Como ocorre o processo de Juazeiro", explicou Catanho.

Havia uma tentativa de vincular os processos para que, com ele indicado, o grupo da deputada se sentisse "contemplado". Ela expressou, em reunião com Elmano de Freitas, que os processos seriam independentes. A hipótese de lançar o nome do aliado apareceu não na gestão do socialista, mas no Governo do Estado, como uma forma de resolver o impasse no PT.

Após a confirmação de seu nome, Catanho disse receber a indicação com "gratidão, orgulho, prazer e disposição". Ele elogiou projetos de Valim, reconheceu desafios e disse que dará continuidade aos trabalhos iniciados pelo atual gestor.