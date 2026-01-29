Girão descarta apoiar Ciro e cobra 'amor próprio' da direita

O senador Eduardo Girão (Novo) fez o lançamento oficial de sua pré-candidatura em novembro, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) / Crédito: JÚLIO CAESAR/ O POVO

Segundo ele, Ciro não representa o espectro político da direita, tampouco da centro-direita.

“Essa turma que está aí (sic) ou que tá querendo voltar é responsável, tem o DNA nessa tragédia humanitária", apontou se referindo à segurança pública no Estado. “Se nós chegamos com essa tragédia na segurança pública, nesse caos, tem as digitais do Camilo”, acrescentou. Evento no Cariri Sobre o evento desta sexta-feira, Girão justificou a escolha de fazer evento no Cariri afirmando que a região foi a que mais recebeu recursos de seu mandato no Senado. “O Cariri foi a região do Ceará que mais recebeu recursos do nosso mandato. A gente procurou ter muito carinho com essa área que tem uma importância cultural muito grande, que precisa de investimentos”, disse. O lançamento da pré-candidatura, intitulado “Ceará tem Jeito”, será realizado no Hotel Imperial Palace, na divisa entre Juazeiro do Norte e Barbalha e contará com a presença dos senadores Márcio Bittar (PL-AC) e Magno Malta (PL-ES), assim como participação de outros líderes locais.