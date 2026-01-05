Girão lançará pré-candidatura ao Governo em evento no Cariri

Senador Eduardo Girão e prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra (Podemos), ao lado do diretor médico das unidades móveis do Hospital do Amor, Raphael Haikel Junior, no terreno do Instituto de Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero do Cariri / Crédito: Lucas Gonçalves/Partido Novo

Dois meses após o lançamento oficial da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, o Partido Novo prepara evento no Cariri. A ideia é que seja o primeiro de alguns eventos a serem realizados no Interior ainda no primeiro semestre deste ano. Em 30 de novembro de 2025, Girão lançou a pré-candidatura em Fortaleza, com presença de líderes da oposição cearense e nacional. O evento ficou marcado não apenas pela presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), mas por ela ter defendido o apoio ao senador e desautorizado a aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).

"Nosso mandato foi pensado e executado olhando para as necessidades dos cearenses. Independente de tamanho, todos os 184 municípios receberão, até o final do mandato, no mínimo, R$ 1 milhão em emendas parlamentares. Se eu tiver novamente a oportunidade de estar mais perto de cada um de vocês, não medirei esforços para fazer muito mais, sem distinção", disse. Segundo o senador, o aporte financeiro de R$ 36 milhões por meio de emendas parlamentares de seu mandato permitiram a construção do Instituto de Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero do Cariri, com previsão de inauguração em fevereiro deste ano. "Cuidar das pessoas será sempre a nossa prioridade. A gestão dos recursos públicos precisa ser eficiente e transparente, com resultados práticos", pontua o senador. Vinculado ao Hospital de Amor de Barretos (SP), o hospital cearense chega para ser ser referência em câncer de mama e colo do útero.