Girão lançará pré-candidatura ao Governo em evento no Cariri

Girão lançará pré-candidatura ao Governo do Ceará em evento no Cariri

Senador do Partido Novo realiza evento no Interior exatamente dois meses após lançamento na Capital
Dois meses após o lançamento oficial da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, o Partido Novo prepara evento no Cariri. A ideia é que seja o primeiro de alguns eventos a serem realizados no Interior ainda no primeiro semestre deste ano.

Em 30 de novembro de 2025, Girão lançou a pré-candidatura em Fortaleza, com presença de líderes da oposição cearense e nacional. O evento ficou marcado não apenas pela presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), mas por ela ter defendido o apoio ao senador e desautorizado a aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).

A fala de Michelle gerou rebuliço na cúpula do partido. Três dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram críticas à atitude dela, mas, após reunião em Brasília, André Fernandes, anunciou que as negociações envolvendo Ciro e o PL seriam paralisadas por tempo indeterminado.

"Ceará tem Jeito"

O evento "Ceará tem Jeito", que deve percorrer o estado no primeiro semestre de 2026, será realizado no Hotel Imperial Palace, na divisa de Juazeiro do Norte e Barbalha.

Girão destaca que o Cariri é o segundo maior destino das emendas parlamentares de seu mandato no Senado.

"Nosso mandato foi pensado e executado olhando para as necessidades dos cearenses. Independente de tamanho, todos os 184 municípios receberão, até o final do mandato, no mínimo, R$ 1 milhão em emendas parlamentares. Se eu tiver novamente a oportunidade de estar mais perto de cada um de vocês, não medirei esforços para fazer muito mais, sem distinção", disse.

Segundo o senador, o aporte financeiro de R$ 36 milhões por meio de emendas parlamentares de seu mandato permitiram a construção do Instituto de Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero do Cariri, com previsão de inauguração em fevereiro deste ano.

"Cuidar das pessoas será sempre a nossa prioridade. A gestão dos recursos públicos precisa ser eficiente e transparente, com resultados práticos", pontua o senador. Vinculado ao Hospital de Amor de Barretos (SP), o hospital cearense chega para ser ser referência em câncer de mama e colo do útero.

Serviço:

Lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao Governo do Ceará
Local: Hotel Imperial Palace
Endereço: Avenida Leão Sampaio, KM 04 (Rodovia Juazeiro do Norte/Barbalha)/CE
Data: 30/1/2025 (sexta-feira)
Horário: 8h30
Inscrições: online

