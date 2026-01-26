Evandro reforça Elmano para reeleição e nega Camilo candidato

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, reforçou o nome do governador Elmano de Freitas (PT) na disputa eleitoral deste ano e afirmou que o ministro Camilo Santana apoiará na campanha de reeleição do petista / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), reforçou o nome do governador Elmano de Freitas (PT) na disputa pelo Governo do Ceará e descartou a possibilidade do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), entrar na eleição como candidato. A fala do prefeito foi dada na tarde desta segunda-feira, 26, durante o lançamento do Projeto Abrigo Amigo, no bairro Parquelândia. Questionado pelo O POVO durante coletiva de imprensa no local, Evandro afirmou que questões relacionadas à eleição serão discutidas em um “futuro próximo”, mas destacou que o nome do grupo para o cargo de governador é Elmano de Freitas.

“O nosso candidato chama-se Elmano de Freitas, que nós estamos trabalhando muito para fazer as entregas. Na realidade, hoje, o nosso foco é fazer as entregas que a cidade de Fortaleza necessita e que o estado do Ceará como um todo necessita, que o governador tem feito. E relativo à questão das eleições, isso aí será no futuro próximo que nós iremos sentar e discutir, mas o nosso candidato é o governador Elmano. Acredito eu que a população saberá reconhecer para reconduzi-lo a mais 4 anos e para isso também nós temos trabalhado bastante”, disse. Em seguida, Evandro enfatizou que o ex-governador Camilo Santana seguirá como ministro e apenas sairá do cargo no Ministério da Educação (MEC) para apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Elmano.

“O ministro Camilo, já dizendo, ele é ministro. Ele continuará no governo Lula, ele deverá estar saindo do governo Lula justamente para ajudar na eleição tanto do presidente Lula, como do governador Elmano aqui no nosso estado. Ele é uma pessoa, que, pela dimensão dele, já deu sua contribuição para o estado do Ceará e agora está dando a sua contribuição para o nosso País”, falou.



A fala do prefeito vem dois dias após as críticas feitas pelo ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), possível pré-candidato à governador do Ceará, sobre Santana. Em declaração dada na última sexta-feira, 23, o tucano definiu o ministro da Educação como “traíra” e afirmou que vai “tirar a máscara” do petista. Em relação à possível saída de Camilo do MEC para apoiar a reeleição de Lula e Elmano, Ciro considerou que a movimentação do ministro seria para “tomar o lugar de Elmano” na disputa. “Uma vez traíra, sempre traíra. Você não tenha dúvida disso. Só há uma razão para ele sair, é tomar o lugar do Elmano. Não há nenhuma dúvida. E eu já sei disso há muito tempo. Como eu conheço bem a vida e conheço bem os pilantras do Ceará e conheço bem os traidores do Ceará e ele é o maior de todos, você vai ver. Eu vou tirar a máscara do Camilo. Não tenha a menor dúvida. Isso é uma obrigação que eu tenho com o Ceará, porque boa parte dele fui eu que construí”, afirmou o tucano na ocasião.