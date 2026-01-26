Choró, Potiretama e Senador Sá: partidos fazem convenções

￼EM Choró, partidos da base disputam a eleição. De um lado o prefeito interino, do PSB, e, do outro, a chapa do PT / Crédito: Reprodução/Instagram @osmarbaquit e @joseairtoncirilo

Os candidatos de Choró, Potiretama e Senador Sá, municípios que passarão por eleições suplementares, realizaram as convenções partidárias e definiram os candidatos que irão concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito. A eleição está marcada para o dia 1º de março, conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Prazo para definição das candidaturas encerra neste domingo, 25. Os partidos, as coligações e as federações terão até às 19 horas da terça-feira, 27, para solicitar à zona eleitoral o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia seguinte, 28 de janeiro. Candidatos eleitos comandarão os municípios até 31 de dezembro de 2028.

Choró Com duas pré-candidaturas colocadas, as convenções partidárias de Choró, cidade localizada 148,6 quilômetros de Fortaleza, tiveram início na sexta-feira, 23. Uma delas foi a do prefeito interino e pré-candidato Paulo George (PSB), o Paulinho, que integra o mesmo partido que o prefeito cassado Bebeto do Choró, foragido desde dezembro de 2024. Paulinho irá concorrer na disputa ao lado do ex-vereador Cimar Ribeiro como candidato a vice. Ribeiro também foi vice-prefeito durante a gestão do ex-prefeito Marcondes Jucá (PT) e atuou como prefeito após Jucá ter sido afastado e preso na operação Ad Manus. A população de Choró não vê Bebeto há mais de um ano e o político segue foragido desde dezembro de 2024, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva na Operação Vis Occulta.

Em agosto de 2025, o TRE-CE manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. A convenção de Paulinho nessa sexta contou com as presenças de outros nomes do PSB, como ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e o deputado estadual Osmar Baquit (PSB). Um dos principais líderes do PSB no Ceará, o senador Cid Gomes (PSB), não esteve na convenção, pois está participando de uma missão internacional no Japão. Outro candidato à Prefeitura de Choró é Antonio Delmiro (PT) que concorrerá ao lado da professora Ana Íris (PT) como pré-candidata a vice, repetindo a chapa que concorreu nas eleições municipais de 2024 e obteve 38,90% dos votos, mas não se elegeu. A convenção da chapa foi realizada nesse sábado, 25, e teve a participação de alguns nomes do partido, como o presidente estadual da sigla, Conin, o deputado federal José Airton Cirilo e o deputado estadual Moises Braz.

Potiretama

Já em Potiretama, a 253,2 quilômetros da Capital, a eleição suplementar se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino, Cleverlandio Bezerra (PP), e a ex-vice-prefeita cassada, Solange Campelo (PT), mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral. Cleverlandio Bezerra assumiu a Prefeitura de Potiretama por ser presidente da Câmara Municipal quando a chapa eleita foi cassada por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada. O prefeito eleito Luan Dantas (PP), preso desde abril, e a então vice Solange tiveram os registros de candidatura cassados, porém apenas o prefeito eleito foi condenado à inelegibilidade por oito anos.

Com apoio do grupo de Dantas, Cleverlandio e o candidato a vice, Gilberto Meneses, promoveram a convenção partidária na noite da última sexta-feira, 23. O deputado estadual Leonardo Pinheiro (PP) e o ex-prefeito de Iracema e presidente do Cearaprev, Zé Juarez estiveram no evento. Em entrevista à TV Macário, o ex-prefeito de Iracema destacou a “lealdade” à aliança feita anteriormente com o ex-prefeito Luan Dantas e falou sobre o rompimento com Solange Campelo. “Eu sou muito leal com essa parceria com o grupo político do Luan e decidi realmente que o PT municipal, do qual nós temos o controle aqui do diretório municipal, decidimos que o candidato seria o vereador Cleverlândio e vice era Rosângela, que era do PT. Mas a executiva estadual nos atropelou, autoritariamente, e decidiu por outros caminhos, mas tanto eu, como a Rosângela, como todo o diretório municipal do PT estamos no palanque de Luan, em respeito ao grupo político”, disse.