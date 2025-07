Justiça nega novo pedido de afastamento do prefeito de Potiretama, que está preso

Prefeito LUAN Dantas Félix e vice Solange Campelo / Crédito: Reprodução/Instagram/Solange Campelo

Em uma decisão judicial na última terça-feira, 8, o juiz auxiliar Isaac Dantas Bezerra Braga indeferiu pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) para o afastamento cautelar de Luan Dantas Felix (PP) do cargo de prefeito de Potiretama (CE), município distante 286 km de Fortaleza. Luan está preso desde abril, suspeito de autoria intelectual de um incêndio em Alto Santo, município vizinho de Potiretama. O MP fundamentou o pedido no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Defesa

O advogado de defesa, Pedro Neto, considerou acertada a decisão, mas lamentou a privação de liberdade na qual o prefeito se encontra. “A decisão que negou pela 3ª vez o pedido de afastamento cautelar do cargo é acertada ante a inexistência de elementos, sequer indiciários, de seu envolvimento em organização criminosa. Infelizmente o prefeito tem sua liberdade segregada a mais de 100 dias e o natural seria a revogação da prisão, pois as ilações que a ensejaram não se materializaram”, disse ao O POVO. Motivo da prisão Conforme investigação da Delegacia de Combate à Corrupção, o prefeito teria sido o mandante do incêndio que atingiu uma fazenda em Alto Santo, município vizinho a Potiretama.

A vítima, um advogado que atua na região, acusou Luan de ordenar o incêndio, dizendo ainda que o prefeito teria o ameaçado de morte em 2023. Ainda conforme a investigação, o cunhado de Luan, Thiago José de Sousa Araújo, também teria participado do planejamento do incêndio. Conforme mencionado na decisão, a Polícia identificou tratativas, entre ambos, sobre o crime por meio de um número de celular que não era usualmente utilizado por Luan.

Cassação pelo TRE-CE No final de junho, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu pela cassação do mandato de Luan Dantas (PP), e da vice-prefeita, Solange Campelo (PT), por abuso de poder político. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) apontava que Luan e outros investigados teriam cometido abuso de poder político por utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada. Os gestores foram condenados a cassação de registro de candidatura. Luan Dantas também teve decretada inelegibilidade pelo prazo de 8 anos.