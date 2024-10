Fortaleza é única capital onde PT se elegeu em 2024

Fortaleza foi a única capital onde o Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu um prefeito em 2024.

Com o resultado favorável para Evandro Leitão, que conquistou 50,37% do eleitorado, somando 716.133 votos, contra 49,63% para André Fernandes (PL), a capital cearense foi a única do Brasil a eleger um candidato do PT.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A disputa entre Evandro e André foi a mais acirrada em Fortaleza desde 1988, quando Ciro (então PMDB) venceu a eleição contra Edson Silva (então PDT).