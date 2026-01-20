Município do CE cancela Carnaval por seca e morte de secretário

Prefeito Marcos Cunhas (PSB), de Jaguaretama, anunciou o cancelamento do Carnaval / Crédito: Reprodução/ vídeo Instagram: @dr.marcoscunha

O prefeito de Jaguaretama, Dr. Marcos Cunha (PSB), anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 do município, distante 218,78 km de Fortaleza e localizado na microrregião do Médio Jaguaribe. Ele justificou a decisão apontando uma soma de fatores, como a seca e a recente morte de um secretário municipal. Nesta terça-feira, 20, o gestor citou um decreto de estiagem no município e as previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de que haverá um inverno irregular e ruim, prolongando a condição de seca registrada.

"Para começar, nós estamos aqui com um decreto de estiagem valendo. Nós somos um dos poucos municípios que o Estado do Ceará atestou essa calamidade devido a questão da seca e, infelizmente, as previsões não são nem um pouco animadoras", informou o gestor.