Município do CE cancela Carnaval por seca e morte de secretário

Jaguaretama: prefeito cancela Carnaval por crise de seca e morte de secretárioMarcos Cunha (PSB) informou que a gestão de Jaguaretama está priorizando organização financeira para dar suporte a população
O prefeito de Jaguaretama, Dr. Marcos Cunha (PSB), anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 do município, distante 218,78 km de Fortaleza e localizado na microrregião do Médio Jaguaribe. Ele justificou a decisão apontando uma soma de fatores, como a seca e a recente morte de um secretário municipal.
Nesta terça-feira, 20, o gestor citou um decreto de estiagem no município e as previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de que haverá um inverno irregular e ruim, prolongando a condição de seca registrada.
"Para começar, nós estamos aqui com um decreto de estiagem valendo. Nós somos um dos poucos municípios que o Estado do Ceará atestou essa calamidade devido a questão da seca e, infelizmente, as previsões não são nem um pouco animadoras", informou o gestor.
Marcos afirmou que ao cancelar o evento, a gestão de Jaguaretama está priorizando organização financeira para dar suporte a população por meio de poços profundos, adutoras e compra de maquinários para cavar poços e retirar lama de um açude, ações com previsão de alto custo.
"Nós temos notícias da Funceme de um inverno irregular e fraco. Nós já estamos vindo de um período de seca e tem uma grande chance da gente entrar em outro período de estiagem. E nós, como município, precisamos estar aptos para dar esse suporte para a população", declarou.
Morte do secretário de Infraestrutura
Além da seca, Marcos informou que pesou na decisão a morte do secretário de Infraestrutura de Jaguaretama, Abílio Xavier, no último dia 15. A Prefeitura decretou luto de sete dias.
"Juntando isso (seca) com o falecimento do nosso amigo Abílio Xavier, dia 15 de fevereiro (Fim de semana anterior ao Carnaval) completarão 30 dias de falecimento do nosso secretário. A gente, junto com toda a gestão pública, decidiu por um motivo de força maior cancelar essa festa. Lembrando sempre, a gente vai ter outros eventos ao longo do ano, vamos ter outras festas já programadas, o Carnaval já estava programado, mas os planos de Deus são outros", completou.
Cancelamentos em outros municípios
Além de Jaguaretama, outros municípios cearenses anunciaram o cancelamento do Carnaval neste ano. Em Caucaia, o prefeito Naumi Amorim (PSD) declarou que a prioridade é o equilíbrio fiscal e cancelou a celebração oficial. Em 2025, também não houve a festa em Caucaia.
Da mesma forma, em Tauá, município localizado no Sertão dos Inhamuns, a prefeita Patrícia Aguiar (PSD) cancelou os eventos para priorizar a manutenção de serviços essenciais. No final do ano passado, foram decretadas regras de contingenciamento e contenção de despesas para 2026.