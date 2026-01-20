Carnaval sob calor recorde acende alerta para inchaço e dor nas pernas / Crédito: EdiCase Saude

O Carnaval de 2026 acontece em um cenário atípico até para os padrões do verão brasileiro. O país atravessa um período de calor extremo, com sucessivos recordes de temperatura e previsões de novos picos acima dos 40 °C em diversas regiões. Em meio a esse contexto, milhares de foliões passam horas nas ruas sob sol intenso, caminhando longas distâncias e muitas vezes negligenciando pausas e hidratação adequada. Para a saúde vascular, essa combinação merece atenção. Segundo a Dra. Gabriella Corrêa Casais, professora de Medicina e preceptora do Ambulatório de Cirurgia Vascular da Afya Unigranrio da Barra, o calor intenso provoca mudanças importantes no funcionamento da circulação sanguínea, especialmente nas pernas.

“Quando a temperatura sobe, o corpo dilata os vasos sanguíneos, o que dificulta o retorno venoso. Isso é natural, mas acaba prejudicando a chegada do sangue das pernas para o coração. O resultado é o acúmulo de líquido, que se manifesta como inchaço, sensação de peso e dor ao longo do dia”, explica.

Ela destaca que o problema tende a se intensificar no Carnaval pela soma de vários fatores. “Além do calor extremo, a pessoa passa muito tempo em pé, caminha bastante, consome bebida alcoólica e nem sempre se hidrata corretamente. Tudo isso cria um cenário perfeito para o desconforto vascular”, completa. Calor intenso torna o risco maior O alerta ganha força diante do momento climático vivido pelo país. O Brasil enfrenta um dos períodos mais quentes já registrados, com ondas de calor mais frequentes, intensas e duradouras. Esse aumento sustentado das temperaturas faz com que sintomas, antes considerados pontuais, sejam mais comuns e intensos. “O que antes aparecia só no fim do dia agora pode surgir ainda durante o bloco. Em pessoas predispostas, como quem já tem varizes ou histórico de inchaço, o impacto é ainda maior”, afirma a Dra. Gabriella Corrêa Casais.

Protegendo as pernas durante a folia Sem fórmulas milagrosas, os cuidados passam por atitudes simples e possíveis de realizar no meio da festa. Entre as principais orientações da cirurgiã vascular, estão: 1. Mantenha a hidratação Hidratar-se ao longo do dia, priorizando água e intercalando com água de coco ou bebidas isotônicas para repor eletrólitos perdidos pelo suor intenso. 2. Descanse um pouco durante a folia Alternar movimento e pausas, evitando tanto longas caminhadas contínuas quanto períodos prolongados em pé. Sempre que possível, buscar sombra ou ambientes mais frescos para reduzir o estresse térmico do corpo.

3. Atenção com roupas e calçados Escolher roupas leves e calçados adequados, dando preferência a sapatos macios, sem salto e com espaço para os dedos, o que ajuda a evitar compressão, desconforto e piora do inchaço ao longo do dia. 4. Utilize meias de compressão Para quem já tem diagnóstico de doenças venosas é importante o uso de meias de compressão, especialmente durante longos períodos de folia. Além das meias de compressão, pouco práticas no calor intenso, a médica reforça a importância do descanso em elevação. “Elevar as pernas acima do nível do coração por alguns minutos, no fim do dia, faz muita diferença. Essa posição facilita o retorno do sangue, reduz o inchaço e alivia o cansaço, sem exigir nenhum equipamento ou adaptação difícil para o folião”, orienta.