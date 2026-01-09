Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tauá cancela Carnaval 2026 para manter as contas em dia

Tauá cancela Carnaval 2026 para manter "equilíbrio financeiro" e priorizar serviços essenciais

A decisão foi tomada após prefeitura escolher priorizar serviços públicos. Segundo decretado em dezembro de 2025, o município deve realizar cortes preventivos em despesas
Lorena Frota
Lorena Frota
A Prefeitura de Tauá, município localizado na microrregião do Sertão dos Inhamuns, a 307,85 km de Fortaleza, informou, nesta semana, que as festas de Carnaval de 2026 foram canceladas para "manter o equilíbrio financeiro" do município. Segundo decreto municipal, Tauá está sob regras de cortes de gastos para 2026. 

A nota publicada nas redes sociais da Prefeitura explica que a gestão "escolheu o mais essencial para o povo tauaense" e citou que deve direcionar os investimentos para serviços de saúde e educação em 2026. Além disso, afirma que a realização da festa de Carnaval "não seria compatível" com a meta de manter as contas do município em dia.

O POVO apurou que o Decreto n° 1593/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Tauá, no dia 31 de dezembro de 2025 colocou o município sob "regras de contingenciamento e contenção de despesas para o exercício financeiro de 2026". 

Dentre as regras decretadas, estão as de "contenção e redefinição de despesas públicas", indicada no Art.2°, que indica a suspensão de novas despesas para "realização de eventos festivos e similares" (cláusula F). 

O decreto indica ainda, a partir do dia 1° de janeiro de 2026, um contingenciamento preventivo por parte dos "titulares dos órgãos de administração do município" em despesas como: contrato de pessoal temporário, programas interfederativos, serviço de manutenção e locação de veículos. 

Ainda no artigo, as medidas de contingenciamento passam por reduções específicas, como redução de 25% em contratos administrativos de locação de equipamentos de informática, prestação de serviço de assessorias e locação de palcos e mesas. Além de redução de 50% no consumo de combustíveis e aquisições de insumos. 

Em 2024 e 2025 as festividades de Carnaval em Tauá aconteceram normalmente, entre fevereiro e março, no Corredor da Folia, em uma das principais avenidas do município.

Confira a Nota divulgada pela Prefeitura de Tauá

"Com foco no equilíbrio financeiro e no compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, a Prefeitura de Tauá informa que não realizará o Carnaval em 2026.

A decisão, tomada com responsabilidade, visa priorizar o que é mais essencial para o povo tauaense: saúde, educação e serviços que impactam o dia a dia de todos. Realizar um evento de grande porte neste momento não seria compatível com a nossa meta de manter as contas em dia e os investimentos em áreas prioritárias.

Seguimos trabalhando com transparência e foco no interesse coletivo".

