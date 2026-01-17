Glitter: o brilho que gruda e faz sucesso no Carnaval
Os pesquisadores coletaram areia em quatro momentos — antes, durante, logo após e oito meses depois do Carnaval — e verificaram que os fragmentos desse material permaneceram elevados mesmo no longo prazo.
O glitter é um conjunto de partículas muito pequenas e reflexivas, normalmente menores que 1 mm, usadas para criar efeitos de brilho em diversas superfícies
Embora a versão moderna seja produto industrial, elementos semelhantes ao glitter existem desde tempos pré-históricos: povos antigos usavam mica, minerais e pós brilhantes para enfeitar artefatos e pinturas corporais
O glitter moderno, feito de plástico e metais finos, surgiu no século XX com máquinas capazes de cortar folhas refletores em partículas minúsculas
Comercialmente, quase 95 % do glitter tradicional são feitos de plástico — geralmente PET — com uma camada metálica para refletir luz e produzir o efeito cintilante.
Por ser tão pequeno e leve, o glitter se espalha facilmente pelo vento, pela água e pelo contato físico, o que facilita sua dispersão em ambientes urbanos e naturais.