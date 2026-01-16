Carnaval 2026 em Fortaleza: saiba os cachês dos artistas

Saiba os cachês dos shows do Carnaval 2026 em FortalezaPrefeitura divulga valores pagos a artistas nacionais e locais, contratos foram publicados no Diário Oficial do Município; confira
Os cachês dos artistas que vão se apresentar no Carnaval 2026 em Fortaleza já estão definidos. Os contratos foram publicados em edição especial do Diário Oficial do Município e detalham os valores pagos pela Prefeitura para compor a programação oficial da festa, que reúne atrações de diferentes gêneros musicais e perfis de público.
Entre os maiores cachês estão os de Tarcísio do Acordeon e do grupo BaianaSystem; na sequência aparecem nomes consagrados da música brasileira, do axé ao samba, além de representantes do rap e da música popular brasileira.
Carnaval 2026 em Fortaleza: lista de cachês divulgados no Diário Oficial
- Noda de Caju - R$ 180.000
- Kannalha - R$ 190.000
- Chico César - R$ 200.000
- Djonga - R$ 200.000
- Teresa Cristina - R$ 200.000
- Arlindinho - R$ 200.000
- WIU - R$ 260.000
- Dudu Nobre - R$ 280.000
- Fundo de Quintal - R$ 320.000
- Jorge Aragão - R$ 350.000
- Banda Eva - R$ 350.000
- Olodum - R$ 400.000
- Joelma - R$ 450.000
- Tarcísio do Acordeon - R$ 500.000
- BaianaSystem - R$ 500.000
Os valores correspondem à contratação individual de cada atração e incluem apresentações previstas para polos oficiais do Carnaval de Fortaleza, organizados pelo poder público municipal.
Diversidade musical marca a programação
A lista de artistas contratados reflete a diversidade da programação do Carnaval 2026 na Capital.
O line-up reúne nomes ligados ao forró e piseiro, como Tarcísio do Acordeon; ao axé e à música afro-baiana, caso de BaianaSystem, Olodum e Banda Eva; ao samba, com Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Dudu Nobre, Teresa Cristina e Arlindinho; além do rap, representado por Djonga e WIU, e da MPB, com Chico César.
Também aparecem artistas ligados a novas cenas e ao pagode baiano, como Kannalha e Noda de Caju, reforçando o caráter plural da festa.