Carnaval 2026 em Fortaleza: saiba os cachês dos artistas

Cachês do Carnaval 2026 somam R$ 4,5 mi; veja artistas e valores / Crédito: FCO FONTENELE

Os cachês dos artistas que vão se apresentar no Carnaval 2026 em Fortaleza já estão definidos. Os contratos foram publicados em edição especial do Diário Oficial do Município e detalham os valores pagos pela Prefeitura para compor a programação oficial da festa, que reúne atrações de diferentes gêneros musicais e perfis de público. Entre os maiores cachês estão os de Tarcísio do Acordeon e do grupo BaianaSystem; na sequência aparecem nomes consagrados da música brasileira, do axé ao samba, além de representantes do rap e da música popular brasileira.