Pré-Carnaval na Barra do Ceará: Banda Eva anima moradores e visitantes

Ocorrendo no Marco Zero, a festividade contou, ainda, com a banda Pimenta Malagueta e a DJ Lolost
Autor Gabriela Almeida, Lara Vieira
Gabriela Almeida, Lara Vieira Repórter O POVO
O bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, teve a sua primeira festa do Ciclo Carnavalesco de 2026 neste sábado, 17. Ocorrendo no Marco Zero, a festividade reuniu moradores e pessoas vindas de outros bairros da Capital. Dezenas de foliões se entregaram a ritmos diversos, como forró, axé e samba.

A região tem entrado no circuito como polo oficial dentro da proposta de descentralização adotada pela Prefeitura. Nesta edição os artistas convidados foram Lolost, Pimenta Malagueta e Banda Eva.

A festa teve início às 17 horas e, pouco antes das 19h, o espaço já concentrava dezenas de foliões. Muitos foram ao espaço utilizando acessórios como arquinhos de cabelo e máscaras, além de glitter, mais a criatividade ficou por conta das crianças, que foram vestidas com fantasias.

Em meio à lotação os brincantes se entregavam ao ritmo, dançando conforme a batida pedia. Entre eles havia muitos moradores, que aproveitaram o momento para se divertirem em família. É o caso de Karliane Sales, 33, que reside na região e foi junto dos familiares para o festejo.

No meio dos parentes havia quatro crianças, duas delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "É muito bom pra interação deles. Eles gostam de vim pra ficar participando [...] É maravilhoso porque eles sempre tão brincando", diz. 

Houve também que viesse de outros bairros para vivenciar a festa. É o caso de Valesca Rodrigues, 39, que reside no Jardim Guanabara. "A organização está maravilhosa, tudo maravilhoso. Não tem violência, muito policiamento, eu adoro. Perfeito", diz a organizadora de eventos. 

Atração mais esperada da noite, a Banda Eva subiu ao palco pouco depois das 21 horas, uma hora após o previsto. O grupo baiano se apresentou para um público animado, que já lotava o espaço com presença e alegria. 

 

Confira mais fotos:

(Foto: Fernanda Barros)DJLolost (Foto: Fernanda Barros)DJLolost
(Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Pimenta Malagueta foi uma das atrações do Pré-Carnaval da Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Pimenta Malagueta foi uma das atrações do Pré-Carnaval da Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Foliões na Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Crianças aproveitam a festa na Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Crianças aproveitam a festa na Barra do Ceará
(Foto: Fernanda Barros)Banda Eva foi uma das atrações da Barra do Ceará (Foto: Fernanda Barros)Banda Eva foi uma das atrações da Barra do Ceará

 


