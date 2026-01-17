Pré-Carnaval na Barra do Ceará: Banda Eva anima moradores e visitantes

Pré-Carnaval na Barra do Ceará: Banda Eva anima moradores e visitantesOcorrendo no Marco Zero, a festividade contou, ainda, com a banda Pimenta Malagueta e a DJ Lolost
O bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, teve a sua primeira festa do Ciclo Carnavalesco de 2026 neste sábado, 17. Ocorrendo no Marco Zero, a festividade reuniu moradores e pessoas vindas de outros bairros da Capital. Dezenas de foliões se entregaram a ritmos diversos, como forró, axé e samba.
Leia também | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações
A região tem entrado no circuito como polo oficial dentro da proposta de descentralização adotada pela Prefeitura. Nesta edição os artistas convidados foram Lolost, Pimenta Malagueta e Banda Eva.
A festa teve início às 17 horas e, pouco antes das 19h, o espaço já concentrava dezenas de foliões. Muitos foram ao espaço utilizando acessórios como arquinhos de cabelo e máscaras, além de glitter, mais a criatividade ficou por conta das crianças, que foram vestidas com fantasias.
Leia mais
Em meio à lotação os brincantes se entregavam ao ritmo, dançando conforme a batida pedia. Entre eles havia muitos moradores, que aproveitaram o momento para se divertirem em família. É o caso de Karliane Sales, 33, que reside na região e foi junto dos familiares para o festejo.
No meio dos parentes havia quatro crianças, duas delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "É muito bom pra interação deles. Eles gostam de vim pra ficar participando [...] É maravilhoso porque eles sempre tão brincando", diz.
Houve também que viesse de outros bairros para vivenciar a festa. É o caso de Valesca Rodrigues, 39, que reside no Jardim Guanabara. "A organização está maravilhosa, tudo maravilhoso. Não tem violência, muito policiamento, eu adoro. Perfeito", diz a organizadora de eventos.
Atração mais esperada da noite, a Banda Eva subiu ao palco pouco depois das 21 horas, uma hora após o previsto. O grupo baiano se apresentou para um público animado, que já lotava o espaço com presença e alegria.
Confira mais fotos:
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente