Pré-Carnaval na Barra do Ceará: Banda Eva anima moradores e visitantes

Banda Eva foi uma das atrações da Barra do Ceará / Crédito: Fernanda Barros

O bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, teve a sua primeira festa do Ciclo Carnavalesco de 2026 neste sábado, 17. Ocorrendo no Marco Zero, a festividade reuniu moradores e pessoas vindas de outros bairros da Capital. Dezenas de foliões se entregaram a ritmos diversos, como forró, axé e samba. Leia também | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

A região tem entrado no circuito como polo oficial dentro da proposta de descentralização adotada pela Prefeitura. Nesta edição os artistas convidados foram Lolost, Pimenta Malagueta e Banda Eva.

No meio dos parentes havia quatro crianças, duas delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "É muito bom pra interação deles. Eles gostam de vim pra ficar participando [...] É maravilhoso porque eles sempre tão brincando", diz. Houve também que viesse de outros bairros para vivenciar a festa. É o caso de Valesca Rodrigues, 39, que reside no Jardim Guanabara. "A organização está maravilhosa, tudo maravilhoso. Não tem violência, muito policiamento, eu adoro. Perfeito", diz a organizadora de eventos. Atração mais esperada da noite, a Banda Eva subiu ao palco pouco depois das 21 horas, uma hora após o previsto. O grupo baiano se apresentou para um público animado, que já lotava o espaço com presença e alegria.