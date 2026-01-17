Pré-Carnaval: baterias de samba e shows animam público na Praia de Iracema

Pré-Carnaval na Praia de Iracema / Crédito: Fernanda Barros

Tradicional polo do circuito carnavalesco de Fortaleza, a Praia de Iracema teve a folia iniciada neste sábado, 17. Um público diverso e de todas as idades se entregou ao espírito festivo que tomou conta do espaço, investindo em fantasias criativas, glitters e acessórios dos mais diversos. Leia também | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações



A festa teve início às 16 horas, com o tradicional cortejo das baterias de samba Unidos da Cachorra, Sambamor, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Camaleões do Vila. A concentração dos grupos foi na Avenida Beira Mar e o percurso seguiu até a avenida Historiador Raimundo Girão.

Quem não estava na rua também foi fisgado pelo batuque, contagiado pela alegria carnavalesca. Muitos iam para as varandas dos hotéis observar os grupos, participando da festa mesmo que de longe. Havia aqueles também que se entregavam a paixão pela festa, acompanhando de perto os grupos, se deixando misturar aos ritmos. Entre eles Whaline Lúcia, 34, que há mais de dez anos acompanha a bateria do Camaleões do Vila. A paixão pelo Carnaval veio por causa do pai, que gostava de assistir aos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro pela televisão, passando a madrugada na frente da tela. "De manhã acordava e ele [o pai] ainda estava lá [assistindo]. No começo eu não gostava muito, mas fui me rendendo a paixão pelo batuque. Veio eu e minha irmã no começo, e depois fomos puxando cada um da família, tem meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho também estão por aqui", diz a auxiliar administrativo.

Quem também incorporou o espírito da festa foi Joelmar Rodrigues, 43. Há quatro anos o garçom sai para brincar no festejo carregando bonecos gigantes, tradicionais da folia. "É muita alegria ver as pessoas felizes, as crianças brincando com a gente. Eu me sinto um ator. É muito bom", conta. Além da alegria dos foliões, as fantasias também ganharam destaque na avenida, junto a glitters e acessórios. Houve quem apostasse em vestimentas como a de cangaceiros e freiras, e quem optasse por algo um pouco mais discreto, vestindo saias de tules ou usando tiaras com luzes. Enquanto o cortejo acontecia, o DJ Kaká de Paula animava o público no palco principal do Aterrinho. Logo depois dele, perto das 19 horas, foi a vez do grupo DTF se apresentar. A programação conta ainda com apresentações do sambista Dudu Nobre e do Camaleões do Vila.