Caucaia cancela festa de Carnaval pelo segundo ano consecutivo para garantir equilíbrio fiscalO prefeito Naumi Amorim (PSD) anunciou que as festas de Carnaval foram canceladas para garantir serviços e o "fortalecimento dos serviços de saúde"
O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), informou na segunda-feira, 19, que o município não realizará programação oficial de Carnaval em 2026 com o intuito de "priorizar a manutenção de serviços essenciais com maior foco na saúde". A prefeitura justificou a decisão devido a "ações de ajuste e responsabilidade fiscal" no município.
Este será o segundo ano seguido que Caucaia não terá programação oficial de Carnaval.
Em vídeo publicado no Instagram, o prefeito afirma que "não vai poder promover o Carnaval" e se desculpou com quem, porventura, discorde da decisão. "Quando eu estava na rua com vocês, prometi que traria melhoria na saúde e na educação. E a gente quer fazer as coisas bem feitas. Peço desculpas a vocês, mas vamos priorizar a saúde", disse.
Em 2025, primeiro ano da atual gestão de Naumi, também não houve Carnaval oficial. À época, O POVO, mostrou que praias do município apresentaram movimento tranquilo.
Em nota, a Prefeitura de Caucaia informou que a prioridade é assegurar o equilíbrio das contas públicas e destacou que, apesar de não haver programação com recursos públicos, o reforço na segurança será mantido durante o período de festas com atuação da Guarda Municipal de Caucaia.
Eventos privados poderão acontecer normalmente desde que "legislação vigente seja respeitada e as normas de segurança seguidas".
Segundo ano sem Carnaval
Em 2025, no primeiro ano de gestão de Naumi, as festas tradicionais do município nas praias de Icaraí e Cumbuco também foram canceladas. Na época, o gestor publicou um vídeo nas redes sociais onde indicava a "situação grave por dívidas do município".
Em janeiro, início de sua gestão em Caucaia, Naumi anunciou o contingenciamento de gastos no município. Segundo ele, a gestão anterior, do prefeito Vitor Valim (PSB), deixou uma dívida de quase R$ 700 milhões. Valim negou a alegação do opositor à época.
O decreto de contingenciamento previa redução de 25% do valor dos contratos administrativos, como de prestação de serviços de assessorias, consultorias e administrativos, dentre outros. Além de redução de 50% em contratos temporários de pessoal, concessão de horas extras e outros benefícios, além de despesas com eventos festivos.
TCE inicia fiscalização de gastos com Carnaval
O Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) iniciou o processo de monitoramento de gastos de prefeituras do Estado para o Carnaval 2026. O acompanhamento, batizado de Carnaval Transparente 2026, deve orientar e fiscalizar contratos para festas realizadas entre os dias 12 e 22 de fevereiro.
O técnico de Controle Externo do TCE-CE, Ricardo Dias, informou que a ação deve acompanhar os gastos com artistas, bandas, palcos, publicidade e demais despesas. Todos os municípios do Ceará devem declarar as despesas e atos administrativos por meio de um formulário eletrônico no site do TCE.
O ofício de 12 de janeiro do Diário Oficial Eletrônico (DOE/TCE-CE) declara que as contratações devem ser inseridas no sistema até o primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato. Os contratos fechados antes da publicação do Ofício devem ser informados até cinco dias úteis após 12 de janeiro.
No Carnaval Transparente 2025, ao menos 58 municípios cearenses declararam despesas que, somadas, ultrapassaram R$ 95 milhões. O levantamento incluiu gastos com contratação de artistas, infraestrutura, auxílios e outras concessões.
Tauá e Jaguaretama cancelaram festas
O município de Tauá, a 307 km de Fortaleza, também cancelou as festas de Carnaval de 2026 para "manter o equilíbrio financeiro".
Em nota, a prefeitura explicou que a gestão "escolheu o mais essencial para o povo tauaense" e citou que deve direcionar os investimentos para serviços de saúde e educação em 2026. Em 2024 e 2025, as festividades de Carnaval em Tauá aconteceram normalmente.
Jaguaretama também anunciou a suspensão das festas devido a uma crise de seca e ao falecimento de um secretário municipal. O comunicado foi feito pelo prefeito, nas redes sociais.
Nota da Prefeitura de Caucaia na íntegra
"A Prefeitura de Caucaia informa que não realizará programação oficial de Carnaval em 2026 no município. A decisão foi tomada com base na priorização da manutenção e do fortalecimento dos serviços essenciais, com maior foco na saúde.
A medida integra um conjunto de ações de ajuste e responsabilidade fiscal, adotadas pela gestão municipal, com o objetivo de assegurar o equilíbrio das contas públicas e a continuidade dos serviços prestados à população.
O prefeito Naumi Amorim destaca que, neste momento, a administração municipal opta por direcionar esforços e recursos para aquilo que é essencial. "Nossa prioridade é garantir a manutenção e o fortalecimento dos serviços básicos, como saúde e educação, assegurando o pleno atendimento à população e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos", afirmou.
Ressalta-se que não haverá programação oficial com recursos públicos. No entanto, a segurança pública será mantida durante o período, com atuação da Guarda Municipal e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT). Possíveis eventos promovidos pela iniciativa privada poderão ocorrer de forma independente, desde que respeitada a legislação vigente e as normas de segurança.
A Prefeitura de Caucaia reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal, a transparência e o bem-estar da população".