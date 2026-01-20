Caucaia cancela festa de Carnaval pelo segundo ano consecutivo

Naumi Amorim comunicou nas redes sociais que não realizará festa de Carnaval em Caucaia / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), informou na segunda-feira, 19, que o município não realizará programação oficial de Carnaval em 2026 com o intuito de "priorizar a manutenção de serviços essenciais com maior foco na saúde". A prefeitura justificou a decisão devido a "ações de ajuste e responsabilidade fiscal" no município. Este será o segundo ano seguido que Caucaia não terá programação oficial de Carnaval.

Em vídeo publicado no Instagram, o prefeito afirma que "não vai poder promover o Carnaval" e se desculpou com quem, porventura, discorde da decisão. "Quando eu estava na rua com vocês, prometi que traria melhoria na saúde e na educação. E a gente quer fazer as coisas bem feitas. Peço desculpas a vocês, mas vamos priorizar a saúde", disse.

Eventos privados poderão acontecer normalmente desde que "legislação vigente seja respeitada e as normas de segurança seguidas". Segundo ano sem Carnaval

Em 2025, no primeiro ano de gestão de Naumi, as festas tradicionais do município nas praias de Icaraí e Cumbuco também foram canceladas. Na época, o gestor publicou um vídeo nas redes sociais onde indicava a "situação grave por dívidas do município". Em janeiro, início de sua gestão em Caucaia, Naumi anunciou o contingenciamento de gastos no município. Segundo ele, a gestão anterior, do prefeito Vitor Valim (PSB), deixou uma dívida de quase R$ 700 milhões. Valim negou a alegação do opositor à época.

O decreto de contingenciamento previa redução de 25% do valor dos contratos administrativos, como de prestação de serviços de assessorias, consultorias e administrativos, dentre outros. Além de redução de 50% em contratos temporários de pessoal, concessão de horas extras e outros benefícios, além de despesas com eventos festivos. TCE inicia fiscalização de gastos com Carnaval O Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) iniciou o processo de monitoramento de gastos de prefeituras do Estado para o Carnaval 2026. O acompanhamento, batizado de Carnaval Transparente 2026, deve orientar e fiscalizar contratos para festas realizadas entre os dias 12 e 22 de fevereiro. O técnico de Controle Externo do TCE-CE, Ricardo Dias, informou que a ação deve acompanhar os gastos com artistas, bandas, palcos, publicidade e demais despesas. Todos os municípios do Ceará devem declarar as despesas e atos administrativos por meio de um formulário eletrônico no site do TCE.

O ofício de 12 de janeiro do Diário Oficial Eletrônico (DOE/TCE-CE) declara que as contratações devem ser inseridas no sistema até o primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato. Os contratos fechados antes da publicação do Ofício devem ser informados até cinco dias úteis após 12 de janeiro. No Carnaval Transparente 2025, ao menos 58 municípios cearenses declararam despesas que, somadas, ultrapassaram R$ 95 milhões. O levantamento incluiu gastos com contratação de artistas, infraestrutura, auxílios e outras concessões. Tauá e Jaguaretama cancelaram festas O município de Tauá, a 307 km de Fortaleza, também cancelou as festas de Carnaval de 2026 para "manter o equilíbrio financeiro".